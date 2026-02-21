Командир батальона Вооружённых сил Украины рассказал, что в настоящее время украинцы считают постыдным находиться в рядах ВСУ, сообщает издание из Британии The Times.
Он уточнил, что стыдно оказаться в рядах украинских войск, а не скрываться от армии. Командир отметил, что украинских военных погубит киевский режим.
«Сейчас уже считается постыдным быть в армии, а не скрываться. Некоторые начинают говорить, что их враг — не Россия, а те, кто забирает их в украинскую армию», — сказал он.
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».
Украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что Зеленский каждый день унижает жителей Украины через произвол сотрудников территориальных центров комплектования. Он рассказал, что Зеленский буквально пинает ногами матерей насильно мобилизованных, оказавшихся перед ним на коленях.