Косметолог расскрыла, чем молодые россиянки сами губят лицо сильнее времени

По её словам, в 20−25 лет ткани лица плотные, связочный аппарат крепкий, а объём жировой клетчатки достаточный. Введение филлеров без реальных показаний создаёт избыточный объём там, где его изначально хватало, и нарушает естественные пропорции.
Лицо становится тяжёлым и отёчным, теряется индивидуальность внешности. Парадоксально, но чрезмерная коррекция губ, скул или подбородка нередко добавляет возраст за счёт перегруженности тканей и появления лишних складок.
Александра Пашкова.
Детский дерматолог, косметолог, дерматолог Клиники «Семейная».
Непредсказуемость филлеров и риск гиперкоррекции.
Гиалуроновые филлеры со временем разрушаются, но этот процесс не всегда проходит полностью и предсказуемо. При повторных инъекциях часть препарата может сохраняться в тканях, формируя плотные участки. Это влияет на мимику, лимфоотток и положение мягких тканей.
Со временем возможно появление хронической отёчности в средней трети лица, изменение светотени и естественной подвижности мышц. Исправлять последствия такой «ранней профилактики» зачастую сложнее, чем работать с естественными возрастными изменениями.
Кроме того, при отсутствии объективных показаний может искажаться восприятие собственной внешности. Пациенту начинает казаться, что «чего-то не хватает», что приводит к гиперкоррекции и новым проблемам.
Когда инъекции действительно оправданы.
По словам специалиста, инъекционные процедуры в молодом возрасте допустимы только при наличии медицинских показаний. К ним относятся:
выраженная асимметрия лица;последствия травм;генетический дефицит объёма;очень активная мимика с ранними морщинами;
Решение о необходимости коррекции должно приниматься врачом на очной консультации.
Риск фиброза и потери естественности.
Любая инъекция вызывает реакцию тканей. При частых процедурах могут формироваться уплотнения, изменяться структура кожи и подкожно-жировой клетчатки. Ткани теряют подвижность, мимика становится скованной, а лицо приобретает «масочный» вид.
Попытки исправить ситуацию новыми уколами зачастую только усугубляют проблему. В результате появляются признаки старения, которых при естественном течении процессов могло бы не быть вовсе.
Как подчеркнула Пашкова, корректировать такие последствия значительно сложнее, чем работать с физиологическими возрастными изменениями.
Кстати, порой хорошо влияет на кожу обычная капуста. Она защищает лицо от старения, снимает воспаления и увлажняет. А ещё из этого овоща добывают особый витамин, который очень важен для желудка. Как применить капусту в бьюти-рутине, читайте в материале Life.ru.
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.