Киркоров признался, что провел самый незабываемый 14 февраля с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал, что самый романтичный День всех влюбленных он провел в ФРГ в 1994 году с коллегой Аллой Пугачевой.

Он рассказал, что в тот год только-только состоялась его помолвка с певицей, после которой она сразу же улетела на гастроли в Германию. Артист остался в РФ из-за работы, но ему удалось выбраться на пару-тройку дней к Пугачевой во Франкфурт-на-Майне.

— Весь город был в сердечках. Мы провели этот день и все остальное время вместе. Это было очень красиво, романтично, незабываемо — больше такого дня у меня не было. Это было именно 14 февраля, я это запомнил и до сих пор помню каждый час этого дня, — сообщил певец изданию Super.ru.

В 1994 году Киркоров и Пугачева поженились в Петербурге. Их брак регистрировал мэр Анатолий Собчак. В том же году они обвенчались в Иерусалиме. В 2005-м супруги развелись.

В январе Филипп Киркоров в беседе с журналистами рассказал о работе в шоу-бизнесе. По его словам, он часто становится ведомым в тандеме с красивыми, сильными и умными женщинами.