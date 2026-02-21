Киркоров признался, что провел самый незабываемый 14 февраля с Пугачевой

— Весь город был в сердечках. Мы провели этот день и все остальное время вместе. Это было очень красиво, романтично, незабываемо — больше такого дня у меня не было. Это было именно 14 февраля, я это запомнил и до сих пор помню каждый час этого дня, — сообщил певец изданию Super.ru.