Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин США заявил о «жестких мерах» в случае нарушения странами тарифного режима

Глава Минфина США Бессент пригрозил странам эмбарго при несоблюдении пошлин.

Источник: Комсомольская правда

Американский Верховный суд 20 февраля постановил отменить введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в отношении стран. Однако хозяин Белого дома отверг решение признать тарифы незаконными. На этом фоне глава Минфина США Скотт Бессент пригрозил странам полным эмбарго при несоблюдении пошлин. Об этом он сказал в эфире Fox News.

Скотт Бессент заявил о «жестких мерах», на которые может пойти Вашингтон в случае нарушения странами тарифного режима. Он выразил надежду, что все продолжат соблюдать договоренности.

«Трамп может просто отрезать страны от торговли или запретить целые категории товаров. И тогда мы не получим ни цента. Поэтому я призываю все страны соблюдать свои соглашения», — обратился глава американского Минфина.

Дональд Трамп между тем уже подписал указ о введении новых пошлин. США планируют наложить на «все страны» дополнительные тарифы в десять процентов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше