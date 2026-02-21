Минфин США заявил о «жестких мерах» в случае нарушения странами тарифного режима

Американский Верховный суд 20 февраля постановил отменить введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в отношении стран. Однако хозяин Белого дома отверг решение признать тарифы незаконными. На этом фоне глава Минфина США Скотт Бессент пригрозил странам полным эмбарго при несоблюдении пошлин. Об этом он сказал в эфире Fox News.
Скотт Бессент заявил о «жестких мерах», на которые может пойти Вашингтон в случае нарушения странами тарифного режима. Он выразил надежду, что все продолжат соблюдать договоренности.
«Трамп может просто отрезать страны от торговли или запретить целые категории товаров. И тогда мы не получим ни цента. Поэтому я призываю все страны соблюдать свои соглашения», — обратился глава американского Минфина.
Дональд Трамп между тем уже подписал указ о введении новых пошлин. США планируют наложить на «все страны» дополнительные тарифы в десять процентов.