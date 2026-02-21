В ГД предложили упростить отзыв согласия на обработку персональных данных

Лидер партии привел статистку Роскомнадзора, согласно которой в 2024 году было зафиксировано 135 утечек баз данных, затронувших свыше 710 миллионов записей о гражданах РФ. Кроме того, в 2025 году зафиксировано 118 случаев компрометации, в результате которых в открытый доступ попали более 52 миллиона записей.