Врач рассказала, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье

РИА Новости: колбасы и сладкие напитки негативно влияют на мужское здоровье.

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Еда быстрого приготовления, колбасы и сладкие напитки отрицательно влияют на мужское здоровье, снижая уровень тестостерона и способствуя ожирению, а спиртное подавляет выработку мужских гормонов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.

«Негативное влияние оказывают продукты с избытком насыщенных жиров и сахара, в частности фастфуд, колбасы, сладкие напитки. Они способствуют ожирению, инсулинорезистентности и снижению уровня тестостерона», — сказала агентству Сластен.

Врач также отметила, что чрезмерное употребление алкоголя ухудшает работу печени и подавляет выработку мужских гормонов. Отрицательное влияние на организм оказывает и избыток соли, поскольку он повышает риск гипертонии и сосудистых нарушений, а трансжиры, в свою очередь, ухудшают качество спермы и повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, добавила Сластен.