Путин подписал закон о предоставлении отпуска ветеранам спецоперации

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о предоставлении ветеранам боевых действий, направлявшихся в командировки для выполнения задач в зону спецоперации, Сирию и Афганистан, возможности оформлять отпуск без сохранения зарплаты длительностью до 35 дней в году. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 20 февраля, на сайте правовых актов.

Изменения вносятся в закон «О ветеранах». Инициатива была подготовлена правительством для повышения уровня социальной защищенности лиц, которые направлялись для выполнения задач на территории ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года, имеющих особые заслуги в выполнении указанных задач и при этом отработавших на данных территориях в общей сложности не менее полугода или откомандированных досрочно по уважительным причинам.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

27 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому добровольцы, содействующие Росгвардии в защите государственной границы, получат звание ветерана боевых действий. Это следует из постановления российского правительства.

В октябре 2025 года Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана и инвалида боевых действий добровольцам-штурмовикам, которые участвовали в СВО.

