Путин подписал закон о предоставлении отпуска ветеранам спецоперации

Изменения вносятся в закон «О ветеранах». Инициатива была подготовлена правительством для повышения уровня социальной защищенности лиц, которые направлялись для выполнения задач на территории ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года, имеющих особые заслуги в выполнении указанных задач и при этом отработавших на данных территориях в общей сложности не менее полугода или откомандированных досрочно по уважительным причинам.