Медицинский десант помог жителям отдалённых поселений Николаевского района

Специалисты Николаевской-на-Амуре Центральной районной больницы провели ежегодную диспансеризацию детей и взрослых, проживающих в отдаленных поселениях. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», на этот раз бригада врачей добралась в рабочий поселок Лазарев и село Нигирь на вертолете Ми-8МТВ-1 авиакомпании «Тайга».
— Авиасообщение с отдаленными поселками организовали по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Краевое министерство транспорта включило эти рейсы в программу субсидированных перевозок 2026 года. Таким образом, если раньше на дорогу уходило до восьми часов, теперь же путь занял всего 45 минут, — отметили в краевом министерстве здравоохранения.
В состав врачебной бригады вошли терапевт, офтальмолог, травматолог-ортопед, хирург, гинеколог и стоматолог. За несколько дней специалисты осмотрели около 270 человек, из них 147 детей. Также выезжали на дом к маломобильным пациентам — помощь получило 9 человек.
Помимо диспансеризации врачам необходимо было наверстать отставание по вакцинации детей. В этой поездке более 70 юным жителям были поставлены прививки от клещевого энцефалита, пневмококка, кори, гепатита В и других инфекций. Также специалисты проверили, как работает местный медпункт и фельдшеры в школах и детских садах.
Отметим, что выездная работа остается главным инструментом, позволяющим жителям отдаленных районов края получить консультацию узких специалистов. График выездов врачей запланирован на весь 2026 год. Данная работа отвечает задачам президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».