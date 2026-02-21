В Италии мужчина научил собаку выкидывать мусор, чтобы избежать штрафа

Житель итальянского города Катания на острове Сицилия научил собаку выкидывать мусор, чтобы не быть уличённым в правонарушении и тем самым избежать штрафа, написала газета The Guardian со ссылкой на местную полицию.
Мужчина не хотел попадать в поле зрения уличных камер видеонаблюдения, которые были установлены для борьбы с нелегальной утилизацией отходов. Обходить закон он решил с помощью своей маленькой собаки.
Мужчина отправлял питомца с пакетами мусора. Один из таких моментов попал на камеру. На кадрах, которые были опубликованы журналистами, можно разглядеть, как животное тащит в пасти пакет и бросает его на обочину. Видеонаблюдение зафиксировало морду собаки, с помощью чего удалось установить её хозяина. Мужчине назначили штраф.
В соответствии с законодательством Италии, несанкционированное оставление отходов, в том числе мешков с мусором, грозит штрафом в размере от 1,5 тысячи до 18 тысяч евро. Кроме того, против нарушителя могут возбудить уголовное дело.
