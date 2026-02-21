В Италии мужчина научил собаку выкидывать мусор, чтобы избежать штрафа

Мужчина отправлял питомца с пакетами мусора. Один из таких моментов попал на камеру. На кадрах, которые были опубликованы журналистами, можно разглядеть, как животное тащит в пасти пакет и бросает его на обочину. Видеонаблюдение зафиксировало морду собаки, с помощью чего удалось установить её хозяина. Мужчине назначили штраф.