Axios: США рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана

Соединённые Штаты изучают вариант ликвидации верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, а также его сына Моджтабы, сообщает Axios.
Издание из США ссылается на информацию, полученную от неназванного советника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
«У США есть варианты на любой сценарий. Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа, не знает, какой именно сценарий будет в итоге выбран», — сказал источник.
Ещё один источник утверждает, что вариант с ликвидацией Хаменеи и его сына был якобы представлен президенту США несколько недель назад.
Накануне Трамп заявил, что он отводит «максимум 15 дней» на достижение соглашения с Ираном.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.
Ранее сообщалось, что армию Израиля привели в состояние повышенной боевой готовности из-за возможных ударов США по территории Ирана.
Также стало известно, что американские военные готовы к ударам по Ирану с субботы, Соединённые Штаты стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времён войны в Ираке.