Слуцкий предложил предоставлять жильё вне очереди семьям погибших военных и назвал одно условие

Семьям погибших военнослужащих нужно вне очереди предоставлять жильё, с таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик призвал предоставлять им такую гарантию, если они не имеют единственного жилья.
«Для семей погибших бойцов и семей участников боевых действий должны действовать особые гарантии: при отсутствии единственного жилья — внеочередное обеспечение жильем», — цитирует Слуцкого ТАСС.
Лидер ЛДПР подчеркнул, что поддержка для военнослужащих и их семей должна быть равной во всех российских регионах.
Накануне Путин подписал закон о дополнительных неоплачиваемых отпусках ветеранам СВО.
Напомним, в России работают меры поддержки не только участников СВО, но и их жен. Подробно расскажем обо всех льготах, положенных этой категории граждан в 2026 году.
Также в Госдуме предложили ввести новую льготу для молодых семей. Речь идёт о компенсации 25% взносов на капремонт.