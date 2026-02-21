Ричмонд
Слуцкий предложил предоставлять жильё вне очереди семьям погибших военных и назвал одно условие

Слуцкий: семьям погибших военных без жилья надо давать его вне очереди.

Источник: Комсомольская правда

Семьям погибших военнослужащих нужно вне очереди предоставлять жильё, с таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик призвал предоставлять им такую гарантию, если они не имеют единственного жилья.

«Для семей погибших бойцов и семей участников боевых действий должны действовать особые гарантии: при отсутствии единственного жилья — внеочередное обеспечение жильем», — цитирует Слуцкого ТАСС.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что поддержка для военнослужащих и их семей должна быть равной во всех российских регионах.

Накануне Путин подписал закон о дополнительных неоплачиваемых отпусках ветеранам СВО.

Напомним, в России работают меры поддержки не только участников СВО, но и их жен. Подробно расскажем обо всех льготах, положенных этой категории граждан в 2026 году.

Также в Госдуме предложили ввести новую льготу для молодых семей. Речь идёт о компенсации 25% взносов на капремонт.

