Медикам рассказали, что нужно для досрочного выхода на пенсию: кто на нее претендует

В России медицинские работники имеют право на досрочный выход на пенсию. Для этого нужно выполнить несколько условий. Медики могут выйти на пенсию досрочно при выработке стажа. Например, отработать 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе. Об этом оповестила сенатор и экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова в диалоге с РИА Новости.