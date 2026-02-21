Медикам рассказали, что нужно для досрочного выхода на пенсию: кто на нее претендует

В России медицинские работники имеют право на досрочный выход на пенсию. Для этого нужно выполнить несколько условий. Медики могут выйти на пенсию досрочно при выработке стажа. Например, отработать 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе. Об этом оповестила сенатор и экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова в диалоге с РИА Новости.
Она отметила, что медработники также могут накопить «смешанный» стаж. То есть отработать в сельской местности и в городе в совокупности 30 лет.
«Возраст выхода отложен на пять лет с момента выработки стажа. Например, стаж выработан в 2023 году — право на пенсию возникнет в 2028 году», — пояснила Наталья Мельникова.
В 2026 году средний размер пенсии составляет порядка 25 тысяч рублей. Работающие и неработающие пенсионеры в январе получали около 25 254,53 рубля. В 2025 году этот показатель составлял около 23,1 тысячи рублей.