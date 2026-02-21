В России с 1 марта меняются правила обучения на права

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила обучения на водительские права. Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы, приказ Минпросвещения от 1 июля 2025 года № 505 утверждает 47 примерных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей.
В обновлённых программах учтены изменения в правилах дорожного движения и порядке оказания первой помощи при ДТП. Также предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение количества часов вождения.
Автошколы обязаны актуализировать свои программы к 1 марта. Обучающиеся, принятые до этой даты, продолжат обучение по прежним программам.
