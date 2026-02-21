В России с 1 марта меняются правила обучения на права

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила обучения на водительские права. Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы, приказ Минпросвещения от 1 июля 2025 года № 505 утверждает 47 примерных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей.