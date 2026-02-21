Увеличение часов вождения, новые правила дорожного движения и другое: что меняется в обучении на права

В России изменят некоторые правила обучения на водительские права. С 1 марта будет увеличено количество часов вождения и введены иные программы. Об этом рассказал в диалоге с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
Он уведомил об обязанности всех автошкол актуализировать свои программы до 1 марта. Именно в этот день вступают в силу обновленные правила обучения. Всего утвердили 47 «примерных программ» по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей.
«Учтены изменения в ПДД и в порядке оказания первой помощи при ДТП, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения», — оповестил Алексей Говырин.
Если говорить конкретнее, то с 1 марта, в том числе, россияне смогут пройти теоретический курс онлайн. Автошколы, кроме того, увеличат количество часов практики для обучения на категорию «В». Ученикам, например, предстоит отработать навыки вождения на территориях автопредприятий.