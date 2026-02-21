В ОП предложили обязать оборудовать такси надувными бустерами

По его словам, надувные бустеры занимают мало места в багажнике, а на заднем сиденье можно уместить три таких удерживающих устройства. «Сам сталкиваюсь с тем, что в такси может быть один, два бустера или детское кресло, и все это в багажнике. Иногда приезжаешь в аэропорт, берешь такси, а в багажнике нет места для чемодана», — отметил заместитель секретаря ОП.