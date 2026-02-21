В ОП предложили обязать оборудовать такси надувными бустерами

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Надувные бустеры с «умными» ремнями, которые автоматически подстраиваются под рост и вес ребенка, должны появиться во всех такси, тогда поездки с детьми станут стоить столько же, сколько стоят обычные. Такое мнение выразил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Нам надо вообще все такси обязать обеспечить надувными бустерами. Надо, чтобы у каждого таксиста были такие устройства, независимо от тарифа. Детский тариф должен быть аналогичным взрослому», — сказал Гриб.
По его словам, надувные бустеры занимают мало места в багажнике, а на заднем сиденье можно уместить три таких удерживающих устройства. «Сам сталкиваюсь с тем, что в такси может быть один, два бустера или детское кресло, и все это в багажнике. Иногда приезжаешь в аэропорт, берешь такси, а в багажнике нет места для чемодана», — отметил заместитель секретаря ОП.
Он подчеркнул, что необходимо испытать такие бустеры, чтобы подтвердить их безопасность, провести краш-тесты, а также рассмотреть и другие варианты удерживающих устройств для маленьких пассажиров, чтобы «не было гонки за такси с бустерами, особенно когда многодетная семья».
Сейчас в России сертифицированы четыре вида детских удерживающих устройств в зависимости от возраста, роста и веса ребенка. Использование «треугольников», тканевых накладок или адаптеров ремней безопасности запрещено.