Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британке ампутировали все конечности после сепсиса из-за слюны собаки

Женщине в Британии ампутировали все четыре конечности из-за развившегося сепсиса после того, как ее, предположительно, облизала собака. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Женщине в Британии ампутировали все четыре конечности из-за развившегося сепсиса после того, как ее, предположительно, облизала собака. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По мнению медиков, сепсис у 52-летней Манджит Сангхы мог развиться из-за того, что собака лизнула небольшую рану. Муж британки рассказал, что ее состояние очень быстро ухудшалось: в субботу она играла с собакой, а в понедельник ночью впала в кому.

Пострадавшая провела в больнице почти восемь месяцев. За это время у нее было шесть эпизодов остановки сердца. Ей ампутировали обе ноги ниже колена и обе руки. Кроме того, врачам пришлось удалить пациентке селезенку.

В детском саду Бийска семилетней девочке прищемило палец, теперь ей грозит ампутация органа из-за торчащей кости. При этом сотрудники учреждения якобы не вызывали ребенку скорую помощь до приезда его родителей. Об этом 17 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Мать девочки, Анастасия, рассказала, что ее дочь истекала кровью, а воспитатели в этом время якобы просто меняли повязку на пальце и ждали, пока в сад приедут родители.