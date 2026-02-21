Британке ампутировали все конечности после сепсиса из-за слюны собаки

Женщине в Британии ампутировали все четыре конечности из-за развившегося сепсиса после того, как ее, предположительно, облизала собака. Об этом сообщило издание The Telegraph.
По мнению медиков, сепсис у 52-летней Манджит Сангхы мог развиться из-за того, что собака лизнула небольшую рану. Муж британки рассказал, что ее состояние очень быстро ухудшалось: в субботу она играла с собакой, а в понедельник ночью впала в кому.
Пострадавшая провела в больнице почти восемь месяцев. За это время у нее было шесть эпизодов остановки сердца. Ей ампутировали обе ноги ниже колена и обе руки. Кроме того, врачам пришлось удалить пациентке селезенку.
В детском саду Бийска семилетней девочке прищемило палец, теперь ей грозит ампутация органа из-за торчащей кости. При этом сотрудники учреждения якобы не вызывали ребенку скорую помощь до приезда его родителей. Об этом 17 февраля сообщил Telegram-канал «112».
Мать девочки, Анастасия, рассказала, что ее дочь истекала кровью, а воспитатели в этом время якобы просто меняли повязку на пальце и ждали, пока в сад приедут родители.