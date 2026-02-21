Британке ампутировали все конечности после сепсиса из-за слюны собаки

По мнению медиков, сепсис у 52-летней Манджит Сангхы мог развиться из-за того, что собака лизнула небольшую рану. Муж британки рассказал, что ее состояние очень быстро ухудшалось: в субботу она играла с собакой, а в понедельник ночью впала в кому.