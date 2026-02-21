Сомнолог Гаврилова сказала, вредно ли для здоровья засыпать в транспорте

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова ответила aif.ru, вредно ли для здоровья засыпать в транспорте.
«Нельзя сказать, что засыпать в транспорте — вредно. Здесь важно понять: а почему конкретный человек в транспорте засыпает? То есть, если у него дефицит сна, например, он вынужден рано вставать на работу и поздно ложится, то сон в дороге будет даже скорее полезным. Таким образом восполняется дефицит сна», — сказала Гаврилова.
Если же человек спит достаточно, но при этом у него такой уровень дневной сонливости, что он засыпает при переезде, то не исключены заболевания.
«Это может расстройство сна либо соматические проблемы, которые приводят к повышенной сонливости… Сам по себе факт, что человек засыпает в транспорте, не вреден, но нужно прицельно посмотреть, почему так происходит», — подытожила Гаврилова.
