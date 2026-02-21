Ричмонд
Сомнолог Гаврилова сказала, вредно ли для здоровья засыпать в транспорте

Врач Гаврилова ответила, вредно ли для здоровья спать в транспорте, и сказала, что означает, если постоянно клонит в сон в дороге.

Источник: АиФ Воронеж

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова ответила aif.ru, вредно ли для здоровья засыпать в транспорте.

«Нельзя сказать, что засыпать в транспорте — вредно. Здесь важно понять: а почему конкретный человек в транспорте засыпает? То есть, если у него дефицит сна, например, он вынужден рано вставать на работу и поздно ложится, то сон в дороге будет даже скорее полезным. Таким образом восполняется дефицит сна», — сказала Гаврилова.

Если же человек спит достаточно, но при этом у него такой уровень дневной сонливости, что он засыпает при переезде, то не исключены заболевания.

«Это может расстройство сна либо соматические проблемы, которые приводят к повышенной сонливости… Сам по себе факт, что человек засыпает в транспорте, не вреден, но нужно прицельно посмотреть, почему так происходит», — подытожила Гаврилова.

Ранее сомнолог Гаврилова рассказала, как заснуть за 10 минут.