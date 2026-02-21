Проводы зимы, панк-вселенная «Короля и Шута» и африканские ритмы: чем заняться на праздничных выходных в Красноярске

Праздники в городе
В эти выходные красноярцы смогу отметить сразу два праздника — проводы зимы и День защитника Отечества.
Масленичная неделя началась 16 февраля, а завершится масштабными гуляниями 22 февраля. Что, где и когда — смотрите в нашей статье. Готовиться ко Дню защитника Отечества город начнет заранее. Первые праздничные события запланированы уже на 22 февраля. Все детали найдете здесь.
«Король и Шут. Навсегда»
Где: Кинокомплекс «Луч», «Синема-парк», «Эпицентр».
Когда:
Панк-вселенной «Короля и Шута» грозит гибель. Сказочный мир рушится под поступью мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателей — друзей, разделенных смертью… Горшка и Князя.
«Красавица»
Где: «Дом кино», «Синема-парк», «Мечта», «Эпицентр».
Когда:
Ленинград, зима 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся смотрители зоосада сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда.
Россия. Музыка. Судьба
Где: Театр оперы и балета, улица Перенсона, 2.
Когда: 21 февраля.
В программу концерта вошел цикл Георгия Свиридова «Петербургские песни» на стихи Александра Блока — сам композитор назвал произведение вокальной поэмой. Его исполнит Роман Хобта. Артист не впервые обращается к камерному творчеству Свиридова: в его репертуаре есть цикл композитора на стихи Сергея Есенина «Отчалившая Русь».
Проникновенную вокальную историю в девяти песнях о расцвете и трагедии России начала XX века дополнят и другие вокальные миниатюры Свиридова на стихи Блока, Беранже, народные тексты в исполнении Алены Бабивской, Елены Никутиной, Ильи Кривчикова.
ViVA
Где: Гранд холл Сибирь, улица Авиаторов, 19.
Когда: 21 февраля.
Вокальная группа ViVA отмечает важную дату — 10 лет ярких выступлений, незабываемых эмоций и музыкальных открытий. В честь юбилейной даты группа ViVA подготовила уникальную программу, которая объединит лучшее за годы творческой деятельности: всеми любимые хиты, стихи и рассказы, премьеры песен, интерактив со зрителем, все то, что вдохновляет, мотивирует и заставляет окунуться в другую реальность.
Лиза Льянга (Кения)
Где: Рок-клуб «Сорока», улица Историческая, 111, строение 3.
Когда: 21 февраля.
Прямо из Кении — сердца Африки — приедет Лиза Льянга, молодая певица с мощным голосом и неповторимой харизмой. Её творчество — волшебное переплетение госпела, афро‑соула и мировой музыки, обретшее свой уникальный почерк. Каждая её песня наполнена искренностью, глубиной и эмоциями. В репертуаре — песни на суахили и английском.
Сборная Красноярска
Где: Гранд холл Сибирь, улица Авиаторов, 19.
Когда: 23 февраля.
Команда «Сборная Красноярска» приняла участие в двух выпусках первого сезона шоу «Концерты» на ТНТ, а также продолжит участие во втором сезоне проекта. Большой концерт команды пройдет в 23 февраля 2026 года.
Кабачок «Разбитое сердце»
Где: ТЮЗ, улица Вавилова, 25.
Когда: 21 февраля.
Добро пожаловать в кабачок «Разбитое сердце»! Как во всяком достойном заведении, здесь есть импозантный официант, экзальтированная певица, исполняющая душещипательные романсы, и вполне добропорядочная публика.
За столиками этого кафе встречаются герои юмористических рассказов Антона Чехова и Аркадия Аверченко. Они любят, страдают, ссорятся и попадают в нелепые, почти водевильные ситуации. А зрители становятся свидетелями сердечных драм и соучастниками событий, происходящих на сцене.
Гранаты к бою
Где: Краеведческий музей, улица Дубровинского, 84.
Когда: 21 и 22 февраля.
В массовой культуре обычно представлены ручные гранаты, которые бойцы метают в противника. Но видов гранат гораздо больше: за несколько столетий этот вид вооружения прошел эволюцию от глиняных и металлических шаров, начиненных порохом, до современных гранатомётов, способных поражать цели на расстоянии в несколько километров.
Выставка представит разные типы гранат из фонда оружия Краеведческого музея — от фитильной до реактивной противотанковой РПГ-26. Коллекция оружия редко экспонируется публично в постоянной экспозиции музея. Большую часть времени она находится в хранилище и недоступна для посетителей.