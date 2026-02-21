Россиянам назвали перечень товаров, которыми можно за копейки закупиться в феврале

По её словам, в первую очередь это консервы — овощные, фруктовые, мясные и рыбные. Они сохраняют свои свойства в течение нескольких лет, поэтому покупка во время крупных скидок или акций формата «2 по цене 1» помогает сформировать запас по выгодной цене. Кукуруза и горошек пригодятся для салатов, тушёнка — для быстрых горячих блюд, а консервированные ананасы или клубника станут хорошей альтернативой свежим фруктам в зимний период.