Контроль над Чёрным морем: русские дроны победили в дуэли

«В силу того, что у нас войска беспилотных систем развиваются стремительно, наши ребята-операторы БПЛА обучились работать над морем, они успешно сбивают украинские беспилотники, побеждая в таких дуэлях. Раньше этим вопросом занимались вертолёты, сейчас на защите стоят наши дроны. Над Черным морем сбивают, наверное, порядка половины или больше дронов противника. Потом уже начинают работу и боевые группы с пулемётами и комплексы противовоздушной обороны», — объяснил военный эксперт.