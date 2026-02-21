Ричмонд
Контроль над Чёрным морем: русские дроны победили в дуэли

Значительную часть летевших над Черным морем в ночь на 20 февраля в сторону Севастополя беспилотников ВСУ сбили российские БПЛА. Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, российские дроны защищают это пространство от вторжения БПЛА противника.

Источник: Аргументы и факты

Значительную часть летевших над Черным морем в сторону Севастополя в ночь на 20 февраля беспилотников ВСУ нейтрализовали российские БПЛА. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, силы ПВО и Черноморского флота в ночь на 20 февраля сбили более 26 беспилотников ВСУО победах в дуэлях российских операторов дронов aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В силу того, что у нас войска беспилотных систем развиваются стремительно, наши ребята-операторы БПЛА обучились работать над морем, они успешно сбивают украинские беспилотники, побеждая в таких дуэлях. Раньше этим вопросом занимались вертолёты, сейчас на защите стоят наши дроны. Над Черным морем сбивают, наверное, порядка половины или больше дронов противника. Потом уже начинают работу и боевые группы с пулемётами и комплексы противовоздушной обороны», — объяснил военный эксперт.

Ранее Дандыкин рассказал, откуда противник запускал дроны на Севастополь. По его словам, стартовые площадки для беспилотников ВСУ могли быть оборудованы в Херсонской или Николаевской областях, или в Очакове.

