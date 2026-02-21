За прошедшую неделю российские войска в Запорожской области освободили сразу несколько населенных пунктов, существенно изменив в свою пользу линию боевого соприкосновения. Под контроль были взяты села Цветковое, Криничное, Запасное, Магдалиновка и Приморское.
В комментарии aif.ru депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил, за счет чего удался такой прорыв.
«В первую очередь, это удалось за счет слаженных действий всех сил и средств. Сегодня новые войска беспилотных систем эффективно выполняют свои задачи. Штурмовые подразделения, добровольческий корпус, артиллерия — все вносят значительный вклад в общее дело. В результате этих действий замысел нашего командования успешно реализуется — мы освобождаем населённые пункты, что все видит сегодня», — сказал Водолацкий.
Собеседник издания также рассказал, какую тактику применяет российская армия, продвигаясь к Запорожью.
«Хоть расстояние от передовых частей ВС РФ до Запорожья невелико по географическим меркам, идти напролом рискованно. Это привело бы к большим потерям среди бойцов. Поэтому наша тактика другая. Российская армия действует малыми группами, предварительно уничтожая укрепрайоны противника. Сначала устраняются живая сила врага, включая наёмников, которые в данном направлении представлены в большом количестве, затем следуют наши штурмовые группы», — сказал Водолацкий.
Он констатировал, что это тяжелый путь: «Важно, освобождая Запорожскую область, максимально сохранить жизнь наших солдат и офицеров».
Глобальная же цель, добавил Водолацкий, — расширение санитарной зоны в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и других областях.
«Зеленский хочет продолжать боевые действия, намерен в угоду своим западным хозяевам и дальше уничтожать мужское население страны. Мы не должны позволить сделать это, поэтому мы будем освобождать Украину от националистов и фашистов. Министерство обороны РФ уже начало действовать в новом формате, чтобы выполнить эту задачу», — подытожил Водолацкий.
Ранее Минобороны РФ объявило об освобождении сумского села Покровка. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Север».