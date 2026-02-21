Прорыв с пяти сторон: офицер РФ рассказал, как бойцы несутся к Запорожью

«Хоть расстояние от передовых частей ВС РФ до Запорожья невелико по географическим меркам, идти напролом рискованно. Это привело бы к большим потерям среди бойцов. Поэтому наша тактика другая. Российская армия действует малыми группами, предварительно уничтожая укрепрайоны противника. Сначала устраняются живая сила врага, включая наёмников, которые в данном направлении представлены в большом количестве, затем следуют наши штурмовые группы», — сказал Водолацкий.