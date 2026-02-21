Место крушения пропавшего вертолета нашли в Амурской области

Поиски пропавшего 19 февраля в Амурской области вертолёта завершились, место крушения обнаружено. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.
«В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», — сказано в опубликованном в Telegram-канале релизе.
Напомним, что Robinson R44 исчез с радаров после вылета с лесной деляны 19 февраля. На борту были пилот и двое пассажиров — сотрудники правоохранительных органов. Они вылетали на осмотр места происшествия, где ранее погиб человек.
В ходе поисков стало известно, что разрешение на полет вертолета не было получено в Росавиации.
Также сообщалось, что на основании распоряжения администрации на территории Ромненского МО введен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, в январе двухместный вертолет упал прямо на территории «Ашатли Парк» в Прикамье, погибли пилот и пассажир.