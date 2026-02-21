Ричмонд
Под Новосибирском новорожденную девочку назвали Лейлой по древней легенде

В отделе ЗАГС прошла торжественная церемония имянаречения.

Источник: Комсомольская правда

В семье Анатолия и Татьяны З. родилась долгожданная дочь. Девочку назвали Лейла — имя, которое ассоциируется с чистотой и красотой благодаря древней восточной легенде. Младшую сестренку с нетерпением ждали старшие дети Ариша и Максим.

Также в этот день зарегистрировали рождение первенца в семье Светланы К. У нее родился сын Виктор. Это имя означает «победитель» и считается одним из популярных русских имен.

— Вряд ли есть семейное торжество более значимое, чем рождение ребенка, и мы радуемся вместе с вами, ведь с рождением каждого ребенка прибавляется население нашего города, района, а значит и у нас есть будущее, — отметила специалист отдела ЗАГС Олеся Матвеева.

Родителям вручили первые правоустанавливающие документы — свидетельства о рождении детей.