Манула Бориса из красноярского зоопарка посадили на диету

По наблюдениям специалистов, поведение манулов остаётся сдержанным. Животные подолгу находятся в состоянии покоя, часто сидят на возвышенностях и наблюдают за окружающей обстановкой. С наступлением весны можно заметить некоторое оживление: Борис чаще выходит на прогулки по вольеру и больше времени проводит на открытых площадках. Напомним, что в красноярском зоопарке медведи выходят из зимней спячки.