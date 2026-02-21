Ричмонд
Манула Бориса из красноярского зоопарка посадили на диету

У манула Бориса с февраля начался период «разжировки» — естественное снижение массы тела после зимы. Об этом рассказали в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей».

Источник: Соцсети

Организм понимает: холода идут на спад, скоро лето, скоро жара, таскать на себе полцентнера пуха и жира — так себе удовольствие. Рацион плавно сокращают, появляются разгрузочные дни, — добавили в пресс-службе зоопарка.

Одновременно у манулов начинается период гона, который обычно приходится на конец января — февраль. В это время животные становятся более активными, они метят территорию и чаще подают голос. Вокализация манула отличается гортанными, низкими звуками и считается редким явлением для наблюдателей.

Это не мяуканье вашего домашнего барсика. Это нечто гортанное, глубокое и «харАктерное». Представьте, что ворчливый старый диван вдруг решил высказать всё, что он думает о современной молодежи. Примерно так это и звучит, — пояснили зоологи.

К лету активность снижается: животные теряют интерес друг к другу, уменьшается вес, шерсть становится менее густой. Манул возвращается к привычному спокойному образу жизни и уже к августу начинает готовиться к следующему холодному сезону.

По наблюдениям специалистов, поведение манулов остаётся сдержанным. Животные подолгу находятся в состоянии покоя, часто сидят на возвышенностях и наблюдают за окружающей обстановкой. С наступлением весны можно заметить некоторое оживление: Борис чаще выходит на прогулки по вольеру и больше времени проводит на открытых площадках. Напомним, что в красноярском зоопарке медведи выходят из зимней спячки.