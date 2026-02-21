Захарова назвала оскорбления Зеленского в адрес РФ «адским суперфиналом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оскорбительные высказывания Зеленского в адрес Российской Федерации, она отметила, что эти слова говорят о распаде личности Зеленского.
Захарова уточнила, что «чудище», которое лежит на горе из тел, несёт ерунду с «вращающимися, расширенными зрачками», а также обзывается.
«Вы считаете, что он еще не закончил? Вы что, считаете, что вам сейчас не показан распад личности? Вы что, считаете, это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несёт какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками?», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Захарова назвала это «адским суперфиналом».
Кроме того, она назвала Зеленского глубоко больным человеком.
Напомним, врач-психиатр Василий Шуров рассказал, что Зеленский продемонстрировал признаки слабоумия во время последнего странного интервью.
Ранее сообщалось, что профессор из Норвегии Гленн Дизен подверг критике выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что прозвучали детские угрозы.