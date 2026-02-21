Священник Портнов объяснил, разрешено ли православным справлять Масленицу

Масленичная неделя, которая в этом году началась 16 февраля, традиционно завершается массовыми гуляниями и сжиганием чучела. Обычно этот обряд связывают с язычеством, однако, как объяснил aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов, сжигание чучела имеет глубокий символизм для православных.