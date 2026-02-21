Священник Портнов объяснил, разрешено ли православным справлять Масленицу

Масленичная неделя, которая в этом году началась 16 февраля, традиционно завершается массовыми гуляниями и сжиганием чучела. Обычно этот обряд связывают с язычеством, однако, как объяснил aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов, сжигание чучела имеет глубокий символизм для православных.
«У сжигания чучела есть свой символизм. Его изготавливают из различной ветоши, старых вещей, соломы, веников. По словам протоиерея Дионисия Свечникова, сжигание ветоши становится прообразом великопостного преображения человека, преодоления в себе ветхости», — отметил он.
Священник Портнов обратил внимание на то, что хотя Масленицу принято считать языческим праздником, дата ее празднования напрямую зависит от главного христианского праздника — Пасхи.
«Все масленичные обряды, которые фиксируются этнографами, связаны со значением этой недели как подготовительной недели к посту», — добавил собеседник издания.