Сносит «Смерч» и лупит «Град»: новая тактика поймала ВСУ в огненную ловушку

Главной особенностью и спецификой СВО стало применение высокоточного оружия, включая беспилотники, реактивные системы залпового огня «Град», «Смерч» и другие. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
В Генштабе ВС РФ ранее сообщили, что зоны сплошного огневого поражения стали спецификой специальной военной операции.
«Главная особенность ведения боевых действий в зоне специальной военной операции — это применение высокоточного оружия. Речь о коптерах, беспилотниках самолетного типа, новых видах реактивного вооружения, имею в виду комплексы “Град”, “Смерч”, “Ураган” и “Солнцепек”. Все это увязывается в комплексе с применением других огневых средств для гарантированного уничтожения всего живого, что может оказывать сопротивление нашим подразделениям», — отметил Липовой.
Также генерал рассказал про зоны сплошного огневого поражения, ставшие еще одной спецификой СВО. Подобные зоны в случае наступления армии РФ позволяют полностью уничтожать живую силу и бронированную технику противника.
«Этот тактический ход применяется в случае, если необходимо гарантированно подавить сопротивление противника перед наступлением наших штурмовых подразделений», — добавил военный.