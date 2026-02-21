Сносит «Смерч» и лупит «Град»: новая тактика поймала ВСУ в огненную ловушку

«Главная особенность ведения боевых действий в зоне специальной военной операции — это применение высокоточного оружия. Речь о коптерах, беспилотниках самолетного типа, новых видах реактивного вооружения, имею в виду комплексы “Град”, “Смерч”, “Ураган” и “Солнцепек”. Все это увязывается в комплексе с применением других огневых средств для гарантированного уничтожения всего живого, что может оказывать сопротивление нашим подразделениям», — отметил Липовой.