Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале теннисного турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу в полуфинале турнира ATP 500 в Дохе.

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу в полуфинале турнира ATP 500 в Дохе. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу испанца.

В финале Алькарас встретится с победителем пары Артюр Фис (Франция) — Якуб Меншик (Чехия). Для 22-летнего Алькараса это 25-й титул ATP в карьере и седьмой на турнирах Большого шлема (в 2026 году он выиграл Australian Open).

Рублёв, занимающий 14-ю строчку рейтинга, является олимпийским чемпионом 2021 года в миксте и обладателем Кубка Дэвиса. Он дважды побеждал в Дохе (2020, 2025), но в этом году защитить титул не смог.

Ранее сообщалось, что сборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале олимпийского хоккейного турнира.

