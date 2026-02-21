Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале теннисного турнира в Дохе

В финале Алькарас встретится с победителем пары Артюр Фис (Франция) — Якуб Меншик (Чехия). Для 22-летнего Алькараса это 25-й титул ATP в карьере и седьмой на турнирах Большого шлема (в 2026 году он выиграл Australian Open).