Названы профессии, представители которых могут получить пенсию более миллиона рублей

Представители двух профессий могут получить пенсию в размере, превышающем миллион рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова. Речь идёт о космонавтах и инструкторах-космонавтах.