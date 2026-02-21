Ричмонд
Названы профессии, представители которых могут получить пенсию более миллиона рублей

Профессор Сафонов: космонавты 1 класса могут получить пенсию более 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Представители двух профессий могут получить пенсию в размере, превышающем миллион рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова. Речь идёт о космонавтах и инструкторах-космонавтах.

«Космонавт 1-го класса может получать денежное довольствие с учетом “полетных” до 1,25 млн рублей, а инструктор-космонавт — до 1,375 млн рублей. Размер пенсии может достигать 85% денежного довольствия, то есть 1,062 млн рублей и 1,168 млн рублей соответственно», — сказано в публикации.

Тем временем Социальный фонд России опубликовал документ со сведениями о пенсионном обеспечении граждан. В декабре прошлого года средний размер пенсии поднялся. Он составил 23 538,07 рубля.

Ранее российским медикам рассказали, что нужно для досрочного выхода на пенсию. Речь идёт о выработке стажа в 25 лет в сельской местности и 30 в городе.

Тем временем в Госдуме хотят ввести ежегодную выплату 13-й пенсии всем пенсионерам.