Две «мясорубки» для ВСУ: офицер РФ раскрыл тайный замысел Зеленского

«Наибольшую активность ВСУ проявляют на двух направлениях в зоне СВО. Это точки, которые являются для киевского режима так называемыми важными в плане информационного инфоповода. В контратаки там бросаются бойцы, которые даже не знают театра боевых действий. С потерями украинское командование не считается. Главное, чтобы при случае можно было заявить для Запада: посмотрите, мы сдерживаем российскую армию», — сказал Водолацкий.