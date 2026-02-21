Стали известны направления в зоне СВО, где украинская армия проявляет наибольшую активность, не считаясь при этом с потерями в личном составе.
В комментарии aif.ru депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий сказал, что это за точки, а также объяснил, почему именно там киевский режим безуспешно хочет добиться успеха.
«Наибольшую активность ВСУ проявляют на двух направлениях в зоне СВО. Это точки, которые являются для киевского режима так называемыми важными в плане информационного инфоповода. В контратаки там бросаются бойцы, которые даже не знают театра боевых действий. С потерями украинское командование не считается. Главное, чтобы при случае можно было заявить для Запада: посмотрите, мы сдерживаем российскую армию», — сказал Водолацкий.
Он отметил, что речь, в частности, идёт о районе Купянска в Харьковской области.
«Этот регион имеет особое значение для противника, учитывая, что в 2014 году Харьковская область первой проголосовала против Майдана и за воссоединение с Россией. Зеленский и его команда стремятся уничтожить этот регион, включая мирное население», — сказал Водолацкий.
Вторым важным направлением для киевского режима с морально-политической точки зрения является Херсон.
«На херсонское направление, по сути, в “мясорубку”, Зеленский тоже готов отправлять большое количество своих граждан», — подытожил Водолацкий.
Как сообщалось, по данным Минобороны РФ, за минувшую неделю (с 14 по 20 февраля) Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными 8305 человек. Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили 129 танков и других бронированных машин врага.