Танкисты РФ сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие сорвали попытку ротации подразделений Вооружённых сил Украины, ликвидировав колонну бронетехники украинских войск в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли танкисты российской группировки войск «Восток». Украинскую колонну выявила разведка беспилотными летательными аппаратами, цели поразили экипажи танков Т-80БВМ и Т-72Б3М.
«Получив целеуказание от оператора БПЛА, экипажи танков Т-80БВМ и Т-72Б3М выдвинулись на закрытые огневые позиции для уничтожения противника. Благодаря грамотной корректировке огня в режиме реального времени, первыми же выстрелами была поражена головная машина колонны, что заблокировало дальнейшее движение вражеской техники», — говорится в сообщении.
Российский механик-водитель с позывным Внук рассказал, что танки РФ эффективно ликвидируют украинские опорники, блиндажи, боевые машины, а также «Грады» и боевые машины пехоты украинских войск.
Ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытки контратак Вооружённых сил Украины в Запорожской и Днепропетровской областях.