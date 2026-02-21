Ричмонд
Танкисты РФ сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Российские военные сорвали попытку ротации подразделений украинских войск, ликвидировав колонну бронетехники в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие сорвали попытку ротации подразделений Вооружённых сил Украины, ликвидировав колонну бронетехники украинских войск в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли танкисты российской группировки войск «Восток». Украинскую колонну выявила разведка беспилотными летательными аппаратами, цели поразили экипажи танков Т-80БВМ и Т-72Б3М.

«Получив целеуказание от оператора БПЛА, экипажи танков Т-80БВМ и Т-72Б3М выдвинулись на закрытые огневые позиции для уничтожения противника. Благодаря грамотной корректировке огня в режиме реального времени, первыми же выстрелами была поражена головная машина колонны, что заблокировало дальнейшее движение вражеской техники», — говорится в сообщении.

Российский механик-водитель с позывным Внук рассказал, что танки РФ эффективно ликвидируют украинские опорники, блиндажи, боевые машины, а также «Грады» и боевые машины пехоты украинских войск.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытки контратак Вооружённых сил Украины в Запорожской и Днепропетровской областях.

