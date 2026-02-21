Украинцам следует бежать с Украины, если ЕС не предоставит кредит, выделение которого заблокировала венгерская сторона, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что речь идёт о полном крахе Украины.
«Уже тогда проиграет Зеленский. Ну, украинцы, проиграете. Тогда уже вы зубы на полку положите, потому что уже ни для пенсионеров, ни для переселенцев — ни для кого денег не будет. Если эти деньги заблокированы, то это полный крах Украины как хозяйственного организма будет. Поэтому организованно спасайтесь», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала. Соскин прокомментировал обострение отношений Киева и Венгрии.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны. Он подчеркнул, что Зеленский хочет продолжать конфликт.