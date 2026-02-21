Ричмонд
«Зубы на полку»: Соскин посоветовал всем жителям Украины бежать из страны

Украинцам следует бежать с Украины, если ЕС не предоставит кредит, выделение которого заблокировала Венгрия, заявил Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Украинцам следует бежать с Украины, если ЕС не предоставит кредит, выделение которого заблокировала венгерская сторона, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что речь идёт о полном крахе Украины.

«Уже тогда проиграет Зеленский. Ну, украинцы, проиграете. Тогда уже вы зубы на полку положите, потому что уже ни для пенсионеров, ни для переселенцев — ни для кого денег не будет. Если эти деньги заблокированы, то это полный крах Украины как хозяйственного организма будет. Поэтому организованно спасайтесь», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала. Соскин прокомментировал обострение отношений Киева и Венгрии.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны. Он подчеркнул, что Зеленский хочет продолжать конфликт.