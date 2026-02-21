Вырвали у врага пять побед у важной цели: главная новость СВО 21 февраля

Пять населенных пунктов освободили российские войска в Запорожской области за прошедшую неделю. Успешные действия привели к существенному изменению линии боевого соприкосновения. Противник был вынужден оставить важные позиции. Чем был обусловлен такой прорыв, aif.ru рассказал депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий.
Как сообщалось, под контроль ВС РФ были взяты села Цветковое, Криничное, Запасное, Магдалиновка и Приморское.
В первую очередь, это удалось за счет слаженных действий всех сил и средств, обозначил Водолацкий. Эффективно выполняют свои задачи новые войска беспилотных систем, значительный вклад в общее дело вносят штурмовые подразделения, добровольческий корпус, артиллерия.
Собеседник издания отметил, что наступление на Запорожье ведется планомерно и осторожно.
«Хоть расстояние от передовых частей ВС РФ до областного центра невелико по географическим меркам, идти напролом рискованно. Ведь это привело бы к большим потерям среди бойцов. Поэтому наша тактика другая», — сказал Водолацкий.
Он отметил, что российская армия действует малыми группами. Предварительно артиллерия уничтожает укрепрайоны противника, наносится максимальный урон живой силе, и затем вперед идут штурмовики.
«Это тяжелый путь. Главное при освобождении Запорожской области — максимально сохранить жизнь наших солдат и офицеров… Глобальная же цель на всех направлениях зоны СВО остается прежней: расширить санитарную зону в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и других областях», — подытожил Водолацкий.