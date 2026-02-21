Вырвали у врага пять побед у важной цели: главная новость СВО 21 февраля

Пять населенных пунктов освободили российские войска в Запорожской области за прошедшую неделю. Успешные действия привели к существенному изменению линии боевого соприкосновения. Противник был вынужден оставить важные позиции. Чем был обусловлен такой прорыв, aif.ru рассказал депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий.