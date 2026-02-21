Красноярцам назвали адреса, куда нести клещей на анализ в новом сезоне

С наступлением тепла в Красноярске начнут массово принимать клещей на исследования. Специалисты Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России начали подготовку к эпидемическому сезону. По прогнозам краевого Роспотребнадзора, активность клещей в 2026 году ожидается уже в конце марта — начале апреля.
Врач-инфекционист ФСНКЦ ФМБА России Елена Бехова напомнила, что после укуса клеща важно как можно скорее сдать его в лабораторию. Это позволяет вовремя начать профилактику и избежать тяжелых последствий.
В Красноярске клещей принимают по следующим адресам:
- Диагностический центр (ул. Коломенская, 26, корп. 4): пн-чт
08:00—18:00, пт 08:00—18:00, сб 09:00—18:00, вс 09:00—14:00
- Поликлиника № 2 (ул. Бограда, 13): пн-чт
07:30—18:00, пт 07:30—14:00
- Поликлиника № 1 (ул. Коломенская, 26, корп. 2): пн-чт
08:00—17:00, пт 08:00—17:00
- Отделение реабилитации (ул. Вавилова, 23Б): пн-чт
08:00—17:00, пт 08:00—17:00
- Отделение амбулаторного приема (ул. Коломенская, 26, корп. 4): пн-чт
08:00—16:00, пт 08:00—16:00
- Медицинский центр СФУ (пр. Свободный, 82, стр. 13): пн-чт
08:00—16:00, пт 08:00—14:00
- Поликлиника № 1 (ТО № 2) (ул. Вавилова, 29): пн-чт
08:00—15:00, пт 08:00—15:00