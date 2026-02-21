Красноярцам назвали адреса, куда нести клещей на анализ в новом сезоне

С наступлением тепла в Красноярске начнут массово принимать клещей на исследования. Специалисты Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России начали подготовку к эпидемическому сезону. По прогнозам краевого Роспотребнадзора, активность клещей в 2026 году ожидается уже в конце марта — начале апреля.