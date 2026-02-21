Погода в Минске на 21 февраля 2026 года: потепление в течение дня

Очередной антициклон, на этот раз с центром над Украиной, определяет погоду в Синеокой. Расскажем подробнее, каких условий ждать жителям Минска в субботу, 21 февраля 2026 года.
Температура воздуха в Минске 21 февраля 2026 года.
Согласно прогнозу синоптиков сервиса pogoda.by, в субботу, 21 февраля 2026 года, минчан не ожидают погодные неприятности. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Некоторый дискомфорт могут вызвать лишь южный ветер скоростью 4−9 м/с (с порывами до 12 м/с) и гололедица на отдельных участках дорог и тротуаров. Температурный фон будет вполне комфортным: от 0 до −2 градусов.
Сервис Яндекс. Погода уточняет, что в течение дня минчан ожидает заметное потепление. Если в утренние часы термометры еще будут показывать около −10 градусов, то за первую половину дня температура повысится и к обеду достигнет отметки 0…-2 градуса. Правда, солнце покажется жителям столицы только утром, в остальное время небо будет затянуто облаками.
Давление в Минске 21 февраля 2026 года.
Антициклон, дотянувшийся до Беларуси, окажет влияние и на атмосферное давление в Минске. Большую часть дня оно будет стабильным — 748 мм ртутного столба. А вот к вечеру давление начнет снижаться и достигнет отметки 741 мм рт. ст.
Геомагнитная обстановка в Минске в субботу ожидается спокойной.
