Терапевт Хухрев сказал, опасно ли лизать сосульки с крыш

Сосульки с крыш могут быть вполне безопасны для организма только в деревне, в городе облизывать их не рекомендуется, заявил aif.ru кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
«Сосульки — это не дистиллированная вода. Но в деревне от сосулек с крыш ничего страшного не произойдет, там вряд ли будет что-то грязное. А вот в городе, конечно, туда натечет все, что хочешь, вся таблица Менделеева», — пояснил врач.
Хухрев пошутил, что точно в морозы не стоит делать, так это лизать качели и дверные ручки.
«Примерзнешь, а потом кому-то придется бежать за водой, отливать», — добавил он.
