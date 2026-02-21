Ричмонд
Терапевт Хухрев сказал, опасно ли лизать сосульки с крыш

Врач Хухрев объяснил, когда детская шалость в виде лизания сосулек может обернуться проблемами для здоровья.

Источник: АиФ Воронеж

Сосульки с крыш могут быть вполне безопасны для организма только в деревне, в городе облизывать их не рекомендуется, заявил aif.ru кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Сосульки — это не дистиллированная вода. Но в деревне от сосулек с крыш ничего страшного не произойдет, там вряд ли будет что-то грязное. А вот в городе, конечно, туда натечет все, что хочешь, вся таблица Менделеева», — пояснил врач.

Хухрев пошутил, что точно в морозы не стоит делать, так это лизать качели и дверные ручки.

«Примерзнешь, а потом кому-то придется бежать за водой, отливать», — добавил он.

Ранее отоларинголог Антон Ризаев рассказал, можно ли закалить горло мороженым.