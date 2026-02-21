Степашин рассказал, как Путин каждую неделю ездил в Петербург к больному отцу

Владимир Путин, став директором ФСБ в 1998 году, попросил у тогдашнего президента Российской Федерации Бориса Ельцина разрешения ездить в Петербург каждые выходные к больному отцу. Об этом рассказал Сергей Степашин, бывший премьер-министр РФ, занимавший тогда пост главы МВД.
Одним из качеств политика он назвал порядочность и привел в пример историю из 90-х годов.
— Когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил Ельцина, чтобы он каждый выходной мог ездить в Санкт-Петербург, — цитирует его ТАСС.
Ельцин тогда спросил, зачем нужны еженедельные поездки.
— Путин сказал, у него отец тяжело болеет, и он каждый выходной должен приезжать к нему. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек, — отметил Степашин.
Отец Путина — Владимир Спиридонович — скончался в 1999 году на 89-м году жизни.
В день 95-летия со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин позвонил его вдове Наине Ельциной. Об этом 1 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.