Степашин рассказал, как Путин каждую неделю ездил в Петербург к больному отцу

Владимир Путин, став директором ФСБ в 1998 году, попросил у тогдашнего президента Российской Федерации Бориса Ельцина разрешения ездить в Петербург каждые выходные к больному отцу. Об этом рассказал Сергей Степашин, бывший премьер-министр РФ, занимавший тогда пост главы МВД.

Одним из качеств политика он назвал порядочность и привел в пример историю из 90-х годов.

— Когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил Ельцина, чтобы он каждый выходной мог ездить в Санкт-Петербург, — цитирует его ТАСС.

Ельцин тогда спросил, зачем нужны еженедельные поездки.

— Путин сказал, у него отец тяжело болеет, и он каждый выходной должен приезжать к нему. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек, — отметил Степашин.

Отец Путина — Владимир Спиридонович — скончался в 1999 году на 89-м году жизни.

В день 95-летия со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин позвонил его вдове Наине Ельциной. Об этом 1 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

