Bornholms Tidende: в Дании участились случаи «вторжения» кашалотов

На территории Дании произошёл массовый выброс кашалотов на побережье, случившееся назвали «вторжением», сообщает Bornholms Tidende.

Источник: Аргументы и факты

На территории Дании произошёл массовый выброс кашалотов на побережье, сообщает Bornholms Tidende.

Датское издание назвало случившееся «вторжением» кашалотов. В материале сказано, что их обнаружили на берегу в районе «между островом Фано и полуостровом Скалинге».

«Четыре кашалота выбросились на берег в районе между островом Фано и полуостровом Скалинген, расположенном у берегов Эсбьерга», — говорится в публикации.

Учёные заявили, что в настоящее время не могут назвать причину такого «вторжения» в воды Дании.

Кашалотов, которые оказались на берегу, охраняют подразделения местной самообороны. Это делается и для безопасности людей, и для предотвращения кражи челюстей кашалотов.

Руководитель аквариумного и исследовательского центра Fjord & Bælt Хайко Бух-Иллинг не исключил, что у западного побережья страны могут быть ещё кашалоты, способные «вторгнуться» в территориальные воды Дании.

С начала текущего года это третий случай «вторжения» кашалотов.

Ранее сообщалось, что на юге Перу нашли останки огромного кита возрастом около 39 миллионов лет.