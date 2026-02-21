В Бодайбо тепло вернули уже в 191 дом, где живут 1604 человека

В Бодайбо продолжается восстановление теплоснабжения после крупной аварии. На утро 21 февраля 2026 года тепло подается уже в 191 дом. Из них 56 многоквартирных, 60 частных и 75 блокированной застройки. Там живут 1604 человека, в том числе 370 детей. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.