В Бодайбо тепло вернули уже в 191 дом, где живут 1604 человека

В Бодайбо продолжается восстановление теплоснабжения после крупной аварии. На утро 21 февраля 2026 года тепло подается уже в 191 дом. Из них 56 многоквартирных, 60 частных и 75 блокированной застройки. Там живут 1604 человека, в том числе 370 детей. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
— Только за минувшие сутки тепло получили еще 16 домов — 7 блокированных и 9 частных. В них проживают 44 человека, четверо из них — дети, — добавил глава региона.
За все время работ специалисты проложили почти 5,6 километра сетей тепло- и водоснабжения.
На 21 февраля в планах подключить к отоплению дома на улице Сибирская, завершить врезку резервного водовода и провести его промывку, а затем запустить холодную воду в пробном режиме. Также продолжают отогревать канализацию.
