Военнослужащий с Камчатки Сергей Крашенинников получил звание Героя России

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава ведомства поздравил военных с наградами, поблагодарил за образцовое выполнение задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью нести службу.