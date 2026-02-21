Ричмонд
Военнослужащий с Камчатки Сергей Крашенинников получил звание Героя России

Военнослужащий с Камчатки Сергей Крашенинников (позывной Крош), боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты, удостоен звания Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ.

Источник: Life.ru

Накануне губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о подвиге бойца. На Курском направлении штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его решениям морпехи 52 дня удерживали занятые позиции, постоянно атакуя и уничтожая значительные силы противника.

«Выстоять столько времени под постоянным натиском — своеобразный рекорд на фронте. В этих тяжелейших боях Крош спас жизнь не одному своему боевому товарищу», — подчеркнул Солодов.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава ведомства поздравил военных с наградами, поблагодарил за образцовое выполнение задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью нести службу.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

