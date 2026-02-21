Военнослужащий с Камчатки Сергей Крашенинников получил звание Героя России

Накануне губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о подвиге бойца. На Курском направлении штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его решениям морпехи 52 дня удерживали занятые позиции, постоянно атакуя и уничтожая значительные силы противника.
«Выстоять столько времени под постоянным натиском — своеобразный рекорд на фронте. В этих тяжелейших боях Крош спас жизнь не одному своему боевому товарищу», — подчеркнул Солодов.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава ведомства поздравил военных с наградами, поблагодарил за образцовое выполнение задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью нести службу.
