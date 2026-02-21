Расплата за Крым и Кубань: атака в Черном море вызвала мощный ответ

Сирены воздушной тревоги звучали в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи и даже в соседней Адыгее. Но самой горячей точкой стал Севастополь, где, по информации губернатора Михаила Развожаева, силы Черноморского флота и ПВО отразили атаку более чем двух десятков целей. К сожалению, не обошлось без жертв: в городе погиб мужчина, ранение получила пожилая женщина, осколками повреждены жилые дома и автомобили.