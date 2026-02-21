Расплата за Крым и Кубань: атака в Черном море вызвала мощный ответ

Краснодарский край и Севастополь подверглись комбинированному удару беспилотников. По данным Минобороны РФ, только за ночные часы (с 23:00 19 февраля до 07:00 20 февраля) дежурные средства ПВО уничтожили 149 украинских беспилетных летательных аппаратов. Из них 17 было сбито непосредственно над территорией Кубани и еще 6 — над акваторией Черного моря.
Сирены воздушной тревоги звучали в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи и даже в соседней Адыгее. Но самой горячей точкой стал Севастополь, где, по информации губернатора Михаила Развожаева, силы Черноморского флота и ПВО отразили атаку более чем двух десятков целей. К сожалению, не обошлось без жертв: в городе погиб мужчина, ранение получила пожилая женщина, осколками повреждены жилые дома и автомобили.
Откуда запускали дроны: обходной маневр через море.
Главный вопрос, который волнует жителей приграничных регионов — откуда прилетает угроза? Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru обозначил неожиданный маршрут.
«На Краснодарский край беспилотники запускали из района Одесской области в облёт Крыма», — сообщил Кондратьев.
Этот маневр подтверждает и военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, анализируя атаку на Севастополь. По его словам, беспилотники шли сложным путем, чтобы сбить с толку расчеты ПВО.
«Беспилотники летели через Чёрное море, потом разворачивались и шли на Севастополь. Противник мог запустить дроны из Херсонской или Николаевской областей, из Очакова. Для запуска тех же “Лютых” не нужен глобальный аэродром, им нужна небольшая площадка», — сказал военный эксперт.
Такая тактика говорит о том, что ВСУ используют мобильные группы и гражданские платформы (пикапы, прицепы) для старта, что делает разведку позиций пусковых установок крайне сложной задачей.
«Эра реактивных дронов»: чем именно атаковали ВСУ.
Если раньше основной массой вражеских БПЛА были медленные «крылья» или квадрокоптеры, то в эту ночь, судя по данным экспертов, противник сделал ставку на скорость и мощь. Максим Кондратьев проанализировал характер повреждений и обломки, чтобы понять, с каким оружием пришлось столкнуться нашим военным.
«ВСУ для атаки Краснодарского края могли запустить БПЛА “Лютый”, “Чаклун”, это даже могли быть беспилотники FP-1, в том числе и реактивные», — отметил Кондратьев.
Эксперт подчеркивает, что использование реактивных дронов меняет картину боя. Они быстрее, выше и труднее для поражения из стрелкового оружия.
«Дроны-камикадзе стали реактивными. А запускали БПЛА на Кубань из Одесской области», — подытожил Кондратьев.
Реактивные аппараты, такие как FP-1, несут мощную боевую часть и могут развивать скорость до 600 км/ч, что кратно сокращает время подлета к цели и усложняет работу ПВО.
Разведка перед ударом: западный след.
Василий Дандыкин обратил внимание на важную закономерность, которая предшествует подобным массированным налетам. По словам эксперта, удары беспилотников редко бывают «слепыми» — им всегда предшествует тщательная разведка, которую ведет авиация НАТО.
«ВСУ поставляют информацию западные партнеры. Если появляется какой-нибудь разведывательный беспилотник, самолёт разведки, английский или французский, жди беды», — сказал военный эксперт.
Это означает, что полетные задания для «Лютых» и «Чаклунов» закладываются не вслепую, а на основе актуальных снимков со спутников или данных разведывательной авиации. Такая координация позволяет противнику искать «дыры» в эшелонированной обороне и пытаться наносить удары по критической инфраструктуре и нефтеперерабатывающим заводам региона.
Последствия и работа ПВО.
Несмотря на сложность условий и применение реактивных дронов, российские средства противовоздушной обороны сработали с высокой эффективностью. В Севастополе, по словам губернатора, большая часть целей была уничтожена над морем, что позволило избежать масштабных разрушений в городе. Однако единичные прорывы и падение обломков привели к трагедии.
В Краснодарском крае обошлось без серьезных разрушений инфраструктуры, что говорит о высоком уровне прикрытия гражданских объектов. Тем не менее, массированный характер атаки (более 140 БПЛА за ночь по всей линии фронта и тыла) свидетельствует о том, что противник сохраняет значительный потенциал для нанесения ударов в глубине российской территории.
Эксперты сходятся во мнении, что сейчас наступил новый этап противостояния в воздухе, где главными действующими лицами становятся не пилоты истребителей, а операторы дронов и расчеты ПВО, вынужденные охотиться за маленькими, но крайне опасными целями, которые к тому же научились летать на реактивной тяге.