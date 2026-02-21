Ответ шпионам НАТО: генерал сказал, что ждет чужие самолеты над морем РФ

«Мы поднимаем истребители для того, чтобы идентифицировать самолет, далее проверить, как ведут себя летчики, реагируют ли они. Можем перейти на их частоту и передать команду на английском языке о том, что они нарушили воздушное пространство государства. И указываем им следовать на какой-либо аэродром или принуждаем сменить курс. Если самолет продолжит полет, мы можем использовать сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание. Если в этом случае самолет не реагирует, то мы продолжим сопровождать его как можно дольше, чтобы наладить связь с ним», — подчеркнул генерал.