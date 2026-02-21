Ответ шпионам НАТО: генерал сказал, что ждет чужие самолеты над морем РФ

НАТО в последние годы проводит многочисленные учения и операции вблизи границ России, в том числе в Арктике, Балтийском море и по всему восточному флангу. Самолеты-разведчики альянса регулярно летают в Финляндии вдоль границы с Россией, они же довольно часто появлялись в небе над Черноморским побережьем.
В альянсе объясняют свои действия «реакцией на сложные времена». Генерал-майор, заслуженный военный летчик Владимир Попов в разговоре с aif.ru объяснил, какой РФ может дать ответ и как будет реагировать на пролет неопознанных воздушных судов.
Военные истребители сопроводят судно.
Системы ПВО немедленно отреагируют в случае захода в воздушное пространство РФ неопознанного самолета, отметил Попов. Для пролета в небе над другим государством необходимо получить соответствующее разрешение, уточнил генерал.
«У самолета должен был быть план полета. Вопрос о заходе в наше воздушное пространство решается с разрешения нашего государства. Авиакомпании разрешают пролет над нашей территорией и взимается плата за каждые 100 км пролетного пути, обеспечивается навигация, ведет радиообмен… Мы подобным образом летаем в Индию. После пролета нашей госграницы отключается национальная система “свой-чужой”, но включается международная система опознавания, которая дает характеристики органам управления воздушным движением любого государства. Если подобного не было, то мы можем считать эту ситуацию нарушением использования воздушного пространства», — пояснил Попов.
Генерал уточнил, что при нарушении воздушного пространства и отсутствии заявки на пролет у конкретного судна в небо поднимутся истребители для идентификации самолета и предупреждения.
«Мы поднимаем истребители для того, чтобы идентифицировать самолет, далее проверить, как ведут себя летчики, реагируют ли они. Можем перейти на их частоту и передать команду на английском языке о том, что они нарушили воздушное пространство государства. И указываем им следовать на какой-либо аэродром или принуждаем сменить курс. Если самолет продолжит полет, мы можем использовать сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание. Если в этом случае самолет не реагирует, то мы продолжим сопровождать его как можно дольше, чтобы наладить связь с ним», — подчеркнул генерал.
Предупредим и ударим.
По словам Попова, российские системы ПВО различают, когда идет самолет-разведчик, например, Boeing P-8 Poseidon, а когда обычный пассажирский лайнер. В случае захода в воздушное пространство РФ разведчик немедленно получит предупреждение.
«Poseidon может быть конфигурации как и Boeing 737, но на нем множество антенн и нет надписей авиакомпаний. Если в наше воздушное пространство летит разведчик, мы сразу его предупреждаем. Если не реагирует, то мы можем применять оружие вплоть до того, чтобы сбить и уничтожить его», — сказал Попов.
При этом генерал добавил, что 12 миль от береговой черты вглубь моря считаются территориальными водами страны, далее идет исключительная экономическая зона в 200 морских миль, где есть участки, в которых могут выполнять полеты зарубежные воздушные судна.
Опыт уничтожения провокационных целей уже есть.
Комментируя ситуацию с заходом в небо РФ неопознанных воздушных целей, Попов отметил, что подобная ситуация в 1983 году обернулась уничтожением самолета корейский авиалиний над Сахалином. Тогда по неустановленной причине Boeing 747 отклонился от назначенного курса, вошел в закрытое воздушное пространство СССР и пролетел над Камчаткой и островом Сахалин.
Истребитель Су-15ТМ ВВС СССР выпустил по самолету ракету, после чего воздушное судно упало в пролив Лаперуза в 37 километрах к юго-западу от Сахалина.
«Мы считаем, что это была провокация чистой воды, в самолете могло не быть пассажиров. Одна из версий есть такая, потому что над водной гладью не нашли трупов пассажиров, а это самое главное… Эти элементы подсказывали нам, что это могла быть провокация. То есть, это мог быть разведывательный полет, выполненный под ликом гражданского самолета», — отметил Попов.
Утром 20 февраля сообщалось, что неопознанный самолет Boeing 787 вошел в воздушное пространство РФ над Мурманской областью, а потом пересек границу с Казахстаном. Позже выяснилось, что на этом воздушном судне из США возвращался президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.