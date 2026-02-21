В России синтезировали новые молекулы для создания лекарств будущего

В вузе рассказали, что ключевой сложностью для науки до сих пор оставалось отсутствие данных о методах синтеза и свойствах подобных структур, это сдерживало их потенциальное применение. Ученым удалось разработать эффективные технологические подходы к созданию новых молекул. «Детальное изучение строения и реакционной способности синтезированных соединений позволяет прогнозировать области их возможного применения. Мы уже можем рекомендовать большой ряд впервые полученных веществ для тестирования на биологическую активность. Кроме того, они перспективны в материаловедении — например, для создания эластомерных композиций с заданными характеристиками», — сообщил ТАСС руководитель проекта, кандидат химических Павел Бобров.