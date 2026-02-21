Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд назначил беседу по иску Тимура Иванова об отправке на СВО

Мещанский районный суд Москвы 2 марта проведёт беседу по иску бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, который жалуется на игнорирование его просьбы заключить контракт и отправить в зону специальной военной операции. Это указано в карточке дела на сайте суда.

«Вызвать лиц, участвующих в деле, на досудебную подготовку на 02 марта 2026 года в 10:00 в зал судебного заседания № 633 Мещанского районного суда г. Москвы», — сказано в определении суда.

Осуждённый за многомиллиардные хищения Иванов требует обязать Минобороны отправить его в зону спецоперации. Иск поступил в суд 20 февраля.

Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года по подозрению в коррупции. На следующий день суд поместил его под стражу. Арест неоднократно продлевали. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным Life.ru, сумма незаконного вознаграждения превысила 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима и лишили государственных наград. В августе 2025 года против него возбудили новое уголовное дело.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше