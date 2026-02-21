Суд назначил беседу по иску Тимура Иванова об отправке на СВО

Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года по подозрению в коррупции. На следующий день суд поместил его под стражу. Арест неоднократно продлевали. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным Life.ru, сумма незаконного вознаграждения превысила 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима и лишили государственных наград. В августе 2025 года против него возбудили новое уголовное дело.