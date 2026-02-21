В Иордании заметили десятки военных самолетов США

На военной базе в Иордании обнаружили порядка 60 американских самолетов. В их числе истребители-невидимки. Вашингтон передал на базу «Муваффак Салти» десятки новых боевых самолетов. Об этом пишет The New York Times.
Согласно кадрам со спутников, обычное число самолетов на военной базе было втрое ниже текущего. С прошлого воскресенья на объект приземлилось порядка 68 грузовых воздушных судов, отмечает газета.
«На спутниковых снимках также видны более современные самолеты, в том числе истребители-невидимки F-35, по сравнению с теми, которые обычно можно увидеть в этом районе. Также видны несколько беспилотников и вертолетов», — говорится в материале.
Действия США происходят на фоне эскалации конфликта с Ираном. По данным The Wall Street Journal, американские власти намерены нанести удар по Тегерану. Атаку могут произвести ради заключения выгодной для Вашингтона сделки.