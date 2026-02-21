В Британии женщина лишилась рук и ног после того, как её облизала собака

Напомним, в начале августа сообщалось, что 83-летняя жительница Британии Джун Бакстер скончалась от инфекции после того, как её рану лизнула собака. Женщина получила рваную рану на ноге после падения в ванной. Помочь пенсионерке приехала её внучка, которая привела с собой собаку, ранее принадлежавшую самой Бакстер. На следующий день состояние пожилой женщины ухудшилось. Пенсионерку доставили в больницу, где через неделю она скончалась от септического шока.