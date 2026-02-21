Ричмонд
В Британии женщина лишилась рук и ног после того, как её облизала собака

Врачи ампутировали конечности жительнице Британии на фоне сепсиса, который мог развиться из-за контакта раны со слюной собаки.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Британии Манджит Сангха потеряла все конечности после того, как её облизала собака, написала газета The Daily Telegraph.

Женщина поиграла с животным в июле 2025 года. После она сходила на работу и, вернувшись домой, почувствовала себя плохо. Сангха потеряла сознание и была доставлена в больницу. В медицинском учреждении у пациентки шесть раз останавливалось сердце.

Врачи были вынуждены ампутировать женщине обе руки и обе ноги ниже колена. Хирурги также удалили ей селезёнку. Кроме того, у пациентки обнаружили камни в желчном пузыре и пневмонию. Медики считают, что её состояние могло ухудшиться из-за сепсиса, который, предположительно, развился после того, как собака лизнула небольшую царапину на коже.

Женщина находилась в больнице 32 недели. Сейчас 56-летняя пациентка признаётся, что ей до сих пор трудно смириться с потерей конечностей.

Напомним, в начале августа сообщалось, что 83-летняя жительница Британии Джун Бакстер скончалась от инфекции после того, как её рану лизнула собака. Женщина получила рваную рану на ноге после падения в ванной. Помочь пенсионерке приехала её внучка, которая привела с собой собаку, ранее принадлежавшую самой Бакстер. На следующий день состояние пожилой женщины ухудшилось. Пенсионерку доставили в больницу, где через неделю она скончалась от септического шока.