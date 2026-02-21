Полувековой рекорд: куда уходит засыпавший Москву снегом циклон Валли

За полторы недели до долгожданной весны Москву накрыли сильные снегопады. Стихия разгулялась из-за балканского циклона Валли. За сутки он побил полувековой рекорд, а теперь — продвигается в сторону Санкт-Петербурга.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru рассказала, какой погоды жителям Северной столицы ожидать в ближайшие дни и куда циклон двинется дальше.
Сугробы выросли на 19 см за ночь.
Середине февраля запомнится жителям столичного региона мощным снегопадом, который заставил городские службы работать в усиленном режиме.
19 февраля балканский циклон Валли, попавший в Россию из Болгарии через Крым, засыпал Москву снегом. По данным метеостанции ВДНХ, за сутки выпал 21 мм осадков, что составило 49% от месячной нормы февраля. Это превысило прежний рекорд 1970 года.
В Можайске суточная норма составила 17 мм, в Коломне — 18 мм. А сугробы в столице выросли на 19 см всего за одну ночь.
Циклон привел к образованию пробок на дорогах и задержкам рейсов в аэропортах. Коммунальные службы перешли на усиленный режим, а москвичи, привыкшие к перепадам настроения у погоды в России, начали снимать вирусные видеоролики для социальных сетей о том, что весна, кажется, немного опоздает.
Циклон уходит в сторону Петербурга.
Утром в пятницу, 20 февраля, циклон Валли покинул столичный регион и направился на север.
«Циклон, действительно, движется в сторону Санкт-Петербурга. Центр его будет располагаться над Вологодской областью, а зона осадков накроет и Ленинградскую область. Погода в Санкт-Петербурге будет ухудшаться по мере приближения этого циклона. Сейчас там морозно — около −12 градусов. Снега пока нет. Но на востоке Ленинградской области вечером 20 февраля начнется снег, и 21 числа тоже ожидаются осадки в виде снега», — отметила синоптик Позднякова.
По словам специалиста, предстоящая ночь в регионе будет довольно холодной: столбики термометров опустятся до −12…-15 градусов. Однако циклон принесет не только осадки, но и потепление.
«Циклон, который засыпал Москву снегом, принесет в Петербург повышение температуры. Днем в субботу ожидается −1…-3 градуса. В воскресенье — переменная облачность с небольшим снежком и температурой днем около 0 градусов», — добавила синоптик.
В Европу не пойдет.
Ожидается, что циклон Валли засыплет снегом Северную столицу, но в западном направлении — в сторону Европы — уже не пойдет.
Синоптик отметила, что после Санкт-Петербурга циклон направится в восточную часть.
«После этого циклон не пойдет в сторону Европы, он немножно будет поворачивать в сторону Востока, и там, над Архангельской областью, он будет дополняться», — пояснила синоптик.
Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что 23 февраля в Москве может потеплеть до 0 градусов.
В праздничный понедельник, 23 февраля, днём ожидается 0…-5, возможен небольшой мокрый снег. Ночные температуры до среды будут держаться в пределах −8…-3. Ветер 20−22 февраля сохранится плотным — 6−11 м/с, а в воскресенье возможны порывы до 15 м/с.