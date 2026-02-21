Полувековой рекорд: куда уходит засыпавший Москву снегом циклон Валли

«Циклон, действительно, движется в сторону Санкт-Петербурга. Центр его будет располагаться над Вологодской областью, а зона осадков накроет и Ленинградскую область. Погода в Санкт-Петербурге будет ухудшаться по мере приближения этого циклона. Сейчас там морозно — около −12 градусов. Снега пока нет. Но на востоке Ленинградской области вечером 20 февраля начнется снег, и 21 числа тоже ожидаются осадки в виде снега», — отметила синоптик Позднякова.