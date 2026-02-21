От «брички» до «лабубного»: Life.ru узнал, почему слова отправляются на карантин времени

Исследование Ольги Шарыкиной из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, подготовленное для научного журнала, показывает, что устаревшая лексика делится на три группы: историзмы (большинство — советизмы), устаревшие слова и уходящую лексику, которая постепенно выходит из активного употребления. Причём в последних выпусках «Толкового словаря русской разговорной речи» именно уходящая лексика начинает количественно преобладать, что косвенно свидетельствует: разговорная речь меняется быстрее, чем раньше. Автор отметила, что этот пласт слов активно реагирует на социальные и политические изменения.