От «брички» до «лабубного»: Life.ru узнал, почему слова отправляются на карантин времени

Обычно слова уходят из речи вместе с понятиями, которые перестают быть актуальными в жизни людей.
Валерия Иванова.
К.ф.н., доцент кафедры русского языка РУДН.
Эксперт объяснила, что речь идёт не только о терминах вроде «бричка» или «пейджер», но и о недавно появившихся словах, которые быстро забываются.
«Так, в 2020 году активно употреблялись слова, связанные с пандемией: коронавирус, ковид, самоизоляция. Уже спустя несколько лет они теряют свою актуальность», — подчеркнула Иванова, отметив, что новые неологизмы могут быть столь же кратковременными.
Особый интерес вызывают слова, созданные на основе игрушек или культурных явлений. Так, Институт языкознания РАН имени В. В. Виноградова внёс в словарь слово «лабубный» — прилагательное, образованное от названия игрушки лабубу. Валерия Иванова уверена, что «век этого слова будет таким же коротким, как и увлечение этим мягким зубастиком».
Исследование Ольги Шарыкиной из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, подготовленное для научного журнала, показывает, что устаревшая лексика делится на три группы: историзмы (большинство — советизмы), устаревшие слова и уходящую лексику, которая постепенно выходит из активного употребления. Причём в последних выпусках «Толкового словаря русской разговорной речи» именно уходящая лексика начинает количественно преобладать, что косвенно свидетельствует: разговорная речь меняется быстрее, чем раньше. Автор отметила, что этот пласт слов активно реагирует на социальные и политические изменения.
«Многие устаревшие слова могут возрождаться и даже получать новые значения в современном языке», — говорится в исследовании.
В числе потенциальных «кандидатов на выбывание» в ближайшие годы — слова, связанные с устаревающими технологиями (например, «домашний телефон» в значении стационарного), пандемийная лексика («самоизоляция», «ковид»), а также модные новообразования, живущие один сезон. При этом язык непредсказуем: некоторые слова могут неожиданно вернуться или получить новое значение. Например, слова «авоська» и «непроливайка», появившиеся ещё в XX веке, сейчас снова активно употребляются и обретают новые значения.
Ранее Life.ru писал, что слово «кушать» постепенно выходит за рамки традиционного вежливого употребления. Филолог отметила, что теперь его используют не только при обращении к детям или питомцам, но и в выражениях вроде «кушать таблетки» или «кушать БАДы». По её словам, это свидетельствует о расширении стилистического значения глагола в современном языке.
