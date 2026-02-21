Ричмонд
Омичка отсудила 100 тысяч рублей за отключение электроэнергии в её квартире

Суд признал действия энергокомпании незаконными и взыскал компенсацию.

Источник: Om1 Омск

Куйбышевский районный суд города Омска обязал Омскую энергосбытовую компанию выплатить компенсацию горожанке за незаконное отключение электроэнергии, в результате которого испортились продукты и медикаменты. Женщина вернулась домой в конце августа 2025 года и обнаружила, что ее квартира обесточена. Все продукты в холодильнике, включая мясо, сало, масло и лекарственные препараты, были испорчены. Сумма ущерба составила более 58 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, причина отключения заключалась в том, что у счетчика истек срок межповерочного интервала, а энергокомпания не поторопилась заменить прибор. Несмотря на это, с октября 2024 года компания начала начислять плату по завышенным нормативам, что привело к искусственной задолженности.

Суд признал действия компании незаконными, поскольку на момент отключения задолженности у потребителя не было. В результате энергетическая компания обязана выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей, включая убытки, моральный вред и штраф.