Аэропорты Пензы, Волгограда и Саратова закрыли утром 21 февраля

Сообщения о временном ограничении в работе аэропортов появились в официальном аккауне Росавиации в Telegram после 5:30 утра. В ведомстве уточнили, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.
Этой же ночью в России на фоне атак БПЛА закрывали девять аэропортов. После отмены беспилотной опасности воздушные гавани вернулись к работе. Период действия нового ограничения не определён.
