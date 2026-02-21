Ричмонд
Аэропорты Пензы, Волгограда и Саратова закрыли утром 21 февраля

Росавиация снова ввела ограничения в трёх аэропортах России. Воздушные гавани Волгограда, Саратова и Пензы временно закрыли для приёма и выпуска самолётов утром 21 февраля.

Сообщения о временном ограничении в работе аэропортов появились в официальном аккауне Росавиации в Telegram после 5:30 утра. В ведомстве уточнили, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.

Этой же ночью в России на фоне атак БПЛА закрывали девять аэропортов. После отмены беспилотной опасности воздушные гавани вернулись к работе. Период действия нового ограничения не определён.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

